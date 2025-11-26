Tupeu: Vlad Pascu vrea să-i fie redusă condamnarea de zece ani de închisoare!

Avocații lui Vlad Pascu au depus la instața supremă recurs în casație împotriva condamnării definitive la 10 ani de închisoare. Tânărul speră ca în urma acestui demers să-i fie redusă pedeapsa.

În primul rând, avocații critică lipsa de la dosar a unei expertize care să arate dacă drogurile găsite în sângele tânărului, în concentrațiile stabilite la analiza toxicologică, puteau sau nu să producă efecte asupra capacității acestuia de a șofa.

La ultimul termen al procesului încheiat cu condamnarea lui Pascu, avocații acestuia au invocat Decizia 25/2025 a completului instanței supreme pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, potrivit căreia ”în cazul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive, pentru realizarea condiţiei esenţiale ataşată elementului material al laturii obiective, aceea ca inculpatul să se fi aflat sub influenţa unor substanţe psihoactive, este necesar să se constate atât prezenţa în probele biologice a substanţei psihoactive, cât şi aptitudinea acesteia de a putea determina afectarea capacităţii de a conduce a autorului faptei”.

”Nu urmărim o soluţie de achitare, dar cauza trebuie lămurită sub toate aspectele. S-a reţinut că Vlad Pascu se afla sub influenţa unui cocktail de substanţe, dar concentrațiile găsite în sânge nu mai produceau efecte”, au spus atunci avocaţii, care au subliniat că,în alte dosare s-a dat dispus achitarea pentru conducere sub influenţa drogurilor, deși ”valorile erau mai mari”.

Un alt argument al apărătorilor lui Pascu este nevalorificarea denunțurilor făcute de el la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) București. Unul dintre denunțuri, spun avocații, ar fi dus la condamnarea dealerului de droguri Tudor Duma, zis Maru, iar legea prevede că martorul care ”denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit una dintre infracțiunile privind traficul de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.