Avertisment dur al secretarului armatei americane: Rusia acumulează stocuri masive de arme cu rază lungă de acțiune.

Diplomați europeni au dezvăluit pentru The New York Times că Dan Driscoll, secretarul armatei americane trimis de președintele Donald Trump la Kiev pentru discuții cu Zelenski și cu aliații europeni ai SUA și pentru a susține planul de pace, a prezentat date alarmante: Rusia acumulează stocuri masive de arme cu rază lungă de acțiune.

Într-o întâlnire cu Zelenski și partenerii europeni, Driscoll a susținut planul de pace în 28 de puncte, favorabil Moscovei și care echivalează cu victoria Rusiei în Ucrian, argumentând că o soluționare rapidă previne o lovitură decisivă asupra Ucrainei și extinderea conflictului spre alte țări europene – „din cauza unei amenințări tot mai mari cu rachete, care ar putea da o lovitură decisivă Ucrainei și ar putea extinde conflictul dincolo de granițele sale”, a declarat Driscoll.

Potrivit The New York Times, deși încheierea conflictului nu ar provoca o reducere semnificativă a producției de armament din Rusia, un eventual acord de pace ar putea înlătura una dintre justificările posibile ale Moscovei pentru lansarea de atacuri cu rachete sau drone asupra unei alte țări europene.

Oficialii occidentali prezenți la discuții au confirmat rezonanța avertismentului, bazat pe date militare ucrainene: Rusia riscă să devasteze infrastructura energetică a Ucrainei, epuizând rezervele de rachete antiaeriene și vulnerabilizând Kievul.

Capacitatea industrială rusă, sprijinită de Iran și Coreea de Nord, a crescut la circa 2.900 de rachete de croazieră și balistice anual, depășind cele 2.061 lansate în 2024. Experții notează că, spre deosebire de stocurile epuizate din iulie 2024, Rusia își reface rezervele pentru posibile conflicte viitoare.​