Daniel Zamfir îi cere demisia lui Ionuț Moșteanu!

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, reacționează în scandalul privind studiile ministrului Apărării. Social-democratul îi cere demisia lui Ionuț Moșteanu.

Senatorul Daniel Zamfir îl atacă dur pe ministrul Apărării, după ce s-a aflat că acesta nu ar fi calificat pentru funcția pe care o ocupă.

”FARA IMPOSTORI IN FUNCTII PUBLICE

Mosteanu, e prea mult!

Dincolo de faptul ca nu te recomanda ABSOLUT NIMIC pentru aceasta functie, daca nu lamuresti urgent lucrurile, trebuie sa pleci urgent acasa!

P.S.Esti inca tanar si ai timp sa termini totusi facultatea aia…”, a transmis Daniel Zamfir pe pagina de Facebook.

Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în perioada 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la acel moment, studii superioare.

Studiile superioare pe care ministrul Ionuț Moșteanu le-a declarat în CV, în perioada respectivă, constau în diploma de la o universitate privată, diplomă pe care ulterior și-a scos-o din biografiile oficiale. Universitatea afirmă că nu l-a avut student pe șeful MApN.

Ulterior, Moșteanu a spus că, din grabă, a greșit CV-ul și că, de fapt, ar fi urmat studiile la Universitatea Bioterra.

„Într-un CV făcut în 2016 în viteză pe un model de pe net a rămas o greșeală care recunosc că mă jenează. Nu am dat prea multă atenție atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a explicat Moșteanu într-o postare pe Facebook.