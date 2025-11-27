Eurodeputatul Maria Grapini a solicitat, în plenara de la Strasbourg, măsuri concrete pentru ca persoanele cu dizabilități să fie tratate cu demnitate și să se bucure de toate drepturile!

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a solicitat, miercuri seară, în plenara de la Strasbourg, în timpul dezbaterii Strategiei pentru persoanele cu dizabilități, măsuri concrete pentru ca persoanele cu handicap să fie tratate cu demnitate și să se bucure de toate drepturile!

Potrivit eurodeputatului Grapini, sunt necesare măsuri ferme care să ajute la integrarea celor care au vocație și care pot să presteze o muncă, iar celor cărora, din păcate, gradul de handicap nu le permite să muncească să li se asigure venituri pentru a trăi demn.

“Dezbatem un lucru extrem de important, care afectează, din păcate, 100 de milioane de persoane din Europa. Și avem o strategie foartă bună. Doamna comisar Roxana Mînzatu a prezentat obiective extraordinare. Trebuie, însă, să le urmărim, să vedem și cum aceste obiective se vor regăsi în măsuri concrete, care vor fi implementate. Mai mult, trebuie să urmărim aceste persoane pe tot parcursul vieții. De la școală, copii fiind, până la adulți, care trebuie să se integreze!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini, în prezența Roxanei Mînzatu, vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, cu portofoliul Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

De asemenea, Maria Grapini a precizat că, în România, colaborează cu multe asociații ale persoanelor cu dizabilități, asociații care se confruntă cu foarte multe obstacole. Potrivit europarlamentarului S&D, mulți copii cu dizabilități sunt foarte talentați, unii desenează, pictează și cântă, dar nu au, din păcate, posibilitatea de a fi tratați egal cu ceilalți cetățeni ,cel puțin din punct de vedere al veniturilor. Această situație, a mai spus Maria Grapini, trebuie rezolvată cu prioritate.

“Vorbim, însă, și de accesabilitate, sunt persoane cu dizabilități precum cele cu sindrom Down, care nu au acces la scaunul stomatologului, la aparate, la sănătate. Dacă mergem, spre exemplu, la aeroportul din Strasbourg, vedem că o persoană cu dizabilități nu poate să meargă pe trepte, pentru că nu există accesibilitate. Așadar, avem foarte multe lucruri de făcut. Un segment din persoanele cu dizabilități chiar nu pot să lucreze și, ca atare, trebuie să asigurăm acestora veniturile necesare pentru a trăi decent!”, a conchis europarlamentarul român.