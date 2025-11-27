Judecătorul Liviu Odagiu, numit președinte al CSM

Judecătorul Liviu Odagiu, care l-a criticat pe Bolojan din cauza pensiilor speciale, a fost votat președinte al CSM. în urma întrunirii de Plenului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Gheorghe-Liviu Odagiu activează ca judecător din 1 septembrie 2000. A exercitat funcția de judecător la Judecătoria Sibiu între septembrie 2000 și august 2006, apoi ca judecător cu grad de tribunal la aceeași instanță până în mai 2013.​

Ulterior, a fost judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, Secția Penală, din mai 2013 până în decembrie 2016, și președinte al Secției Penale a acestei curți până în 2019.

Din 1 ianuarie 2019, a fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia.​

Conform declarației de avere din 2024, deține două apartamente în Sibiu și două autoturisme – un Opel și un Renault. În 2023, a încasat un salariu anual de 538.183 lei de la CSM, 83.999 lei pentru coordonarea unui proiect și 60.926 lei drepturi salariale restante de la Curtea de Apel Alba Iulia.