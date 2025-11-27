Lovitură dură dată premierului Bolojan. CSM a dat aviz negativ pentru reforma pensiilor magistraților!

Consiliul Suprem al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care creste vârsta de pensionare a magistraților, ceea ce înseamnă că acum premierul poate începe demersurile pentru angajarea răspunderii. La ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii, care a început la ora 11:00, a participat și ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Potrivit surselor Realitatea Plus, votul privind un aviz negativ a avut o majoritatea covârșitoare, cu o abținere din partea ministrului Justiției, care, cel mai probabil, a crezut de cuviință să nu se pronunțe, având în vedere faptul că este membru al Guvernului.

După acest aviz, este blocaj total privind noua variantă a pensiilor speciale.

Avizul CSM trebuie luat în calcul atunci când proiectul ajunge din nou la CCR, înainte ca Guvernul să-și asume răspunderea. Modificările prevăd o perioadă de tranziție de 15 ani și ca pensia să fie până la maximum 70% din valoarea netă a indemnizației de magistrat.