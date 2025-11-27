Piața imobiliară din România, creștere alarmantă

Piața imobiliară din România a cunoscut o evoluție spectaculoasă, dar și contradictorie, în ultimii ani. În marile orașe, prețurile au crescut exploziv, ajungându-se chiar la dublarea valorii de piață, în timp ce numărul autorizațiilor de construcție a scăzut. Din acest motiv, apreciază analiștii, cumpărarea unei locuințe într-o zonă centrală este tot mai dificilă pentru mulți români.

În marile orașe din România, prețurile locuințelor au crescut cu procente cuprinse între 60% și 90% în ultimii șase ani, ceea ce face ca apartamentele cu adevărat accesibile să fie tot mai greu de găsit în zonele centrale și semicentrale.

La Iași, creșterea a fost de 80%, la Timișoara de 90%, iar Clujul conduce topul cu un salt de 100% în aceeași perioadă. În același timp, în București numărul autorizațiilor de construire a scăzut cu 45% în ultimii trei ani, limitând oferta de locuințe noi.

Potrivit consultanților Colliers, această combinație – prețuri în creștere și proiecte tot mai puține – amplifică diferența dintre locuințele noi, bine poziționate, și restul pieței, într-un context în care dobânzile ridicate și scăderea puterii de cumpărare cântăresc tot mai mult în decizia de achiziție.

Piața rezidențială din București pare accesibilă dacă ne uităm la medie, însă această medie ascunde o realitate mult mai polarizată. În zonele centrale și semicentrale nu mai putem vorbi despre locuințe pe care ți le poți permite, în sensul clasic. Diferența dintre ceea ce își doresc oamenii și ceea ce își pot permite financiar nu a fost niciodată mai mare, explică Gabriel Blăniță, Associate Director | Valuation & Advisory Services, Colliers România.

Consultanții atrag atenția că, în momentul unei reveniri economice și al optimismului investițional, ne putem aștepta la un nou boom al prețurilor.

„În București avem cu 45% mai puține autorizații de construire decât în anii trecuți. Nu vorbim doar despre un blocaj temporar, ci despre premisa unei noi creșteri accelerate a prețurilor, odată ce dobânzile vor începe să scadă, salariile reale vor reveni pe plus, iar cererea va avansa mult mai repede decât poate răspunde oferta”, a precizat Blăniță.