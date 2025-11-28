Anunț al Hidroelectrica: Black Friday continuă și de Ziua României!

Nu am dat și nu dăm energie gratuit, însă oferta noastră este excepțională.

Hidroelectrica mulțumește tuturor clienților și potențialilor clienți pentru interesul extraordinar manifestat față de oferta specială de Black Friday, ce include un preț al energiei active de 0,40 lei/kWh.

Pentru că numărul mare de accesări ne arată din plin dorința românilor de a beneficia de ofertă, Hidroelectrica prelungește durata campaniei până pe 1 decembrie inclusiv.

Este timp destul și vă suntem alături. Hidroelectrica are energie pentru toți românii!

Rămânem conectați la energie bună! Vă mulțumim pentru încredere!

La mulți ani, români, la mulți ani, România!