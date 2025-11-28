Artificiile și petardele, interzise în București pe tot parcursul anului!

Artificiile și petardele ar putea fi interzise în București pe tot parcursul anului, inclusiv la evenimente publice și private, conform unui proiect de hotărâre aflat în dezbatere publică. Mai mult, cei care vor neapărat să se bucure de artificii ar trebui să primească aviz de la primărie și să plătească o taxă de 500 de lei/minut.

Potrivit proiectului, se interzice utilizarea articolelor pirotehnice din categoriile T1, T2, F2, F3 și F4 de către persoane fizice și juridice în Capitală. Rămân permise doar articolele din categoria F1, care prezintă un risc foarte scăzut.

Documentul prevede o singură excepție: spectacolele pirotehnice organizate de persoane autorizate, în locații strict delimitate, care nu afectează zonele rezidențiale, parcurile sau adăposturile pentru animale. Acestea vor necesita acordul Primăriei Capitalei și plata unei taxe de 500 de lei pentru fiecare minut de spectacol.

Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până pe 12 decembrie, perioadă în care cetățenii pot trimite opinii și sugestii. Inițiativa se bazează pe o petiție semnată de peste 11.000 de cetățeni.

Principalele argumente:

Suferința provocată animalelor: zgomotul puternic cauzează stres sever, atacuri de panică și chiar afecțiuni cardiace la animale;

Accidente în rândul copiilor. La începutul anului 2025, peste 80 de copii au ajuns la spital din cauza petardelor;

Poluarea aerului. Artificiile eliberează particule fine și metale grele, agravând afecțiunile respiratorii.

Andreea Leonte, consilier general REPER și inițiatoarea proiectului, susține că acesta ar oferi un instrument juridic clar pentru Poliția Locală.

Pentru evenimentele organizate de autoritățile locale, precum târgurile de Crăciun și festivitățile de Revelion, se propune înlocuirea artificiilor cu drone, lasere și spectacole de lumini.

Proiectul arată că legislația națională în vigoare interzice deja comercializarea majorității materialelor pirotehnice către persoane neautorizate, dar aplicarea legii este deficitară.