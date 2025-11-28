Caravana Coca-Cola pornește din nou la drum și aduce Magia Sărbătorilor în toată țara!

În fiecare iarnă, Caravana Coca-Cola readuce în orașele din România energia și emoțiile sărbătorilor. Și în 2025, legendarele camioane roșii, împodobite cu cu lumini, revin pentru a marca oficial începutul celui mai îndrăgit sezon al anului.

Startul oficial al Caravanei va avea loc sâmbătă, pe 29 noiembrie, în Piața Constituției, la Târgul de Crăciun București, cu bine-cunoscuta paradă a camioanelor roșii prin oraș. A doua zi, pe 30 noiembrie, vizitatorii Târgului de Crăciun vor putea explora activitățile pregătite în cadrul Caravanei, care aduce anul acesta un univers complet nou, construit pentru a recrea atmosfera de poveste și pentru a inspira generozitatea specifică lunii decembrie.

Inspirație pentru cei care fac magia să se întâmple

Caravana Coca-Cola din acest an pornește de la un adevăr simplu: magia sărbătorilor prinde viață datorită oamenilor din jurul nostru. Sub mesajul „Tu faci magia sărbătorilor”, Caravana își propune să celebreze tocmai acești oameni, adevărații „magicieni” care transformă gesturile mici în bucurii mari. Caravana aduce astfel un omagiu spiritului comunității și al bunătății, valori care definesc Crăciunul în fiecare colț al țării.

Experiențe magice la fiecare pas

Ediția din 2025 introduce un concept complet nou: Ateliere de Magie Coca-Cola, un spațiu amplu de activări creat pentru a transforma vizita la Caravana Coca-Cola într-o aventură interactivă și emoționantă. În această zonă, vizitatorii sunt invitați să devină creatori ai propriei Magii de Crăciun, explorând cinci ateliere tematice ce surprind esența iernii și a sărbătorilor.

La intrare, fiecare participant primește Brevetul Magic, un card personalizat ce se completează pe măsură ce vizitatorul parcurge traseul. La final, cei care trec prin toate atelierele sunt răsplătiți cu un cadou-surpriză, special pregătit pentru această ediție.

Experiența este îmbogățită de două activări multimedia care completează zona Atelierelor de Magie: un photo corner amplasat lângă camion, ideal pentru fotografii festive, și Magical Video Greeting Booth, un spațiu în care vizitatorii pot înregistra mesaje video personalizate pentru cei dragi. Astfel, fiecare pleacă nu doar cu amintiri, ci și cu un mesaj de împărtășit.

Magia de a face bine – o tradiție ce continuă

Pentru Coca-Cola, magia sărbătorilor înseamnă și fapte bune. De aceea, compania continuă tradiția parteneriatului cu Asociația Șansa Ta, susținând și în 2025 proiectul „Zâmbetul din Cutie”. În acest an, în fiecare oraș în care ajunge Caravana, cei care doresc să se alăture proiectului pot aduce o cutie-cadou – cu haine, jucării, dulciuri, rechizite sau alte mici daruri – pentru copiii din comunități vulnerabile. Cutia este colectată în zona special dedicată din cadrul caravanei și va ajunge la destinatari înainte de Crăciun. Acest gest simplu transformă vizita la Caravana Coca-Cola într-o ocazie reală de a oferi bucurie mai departe.

Experiențe de neratat la deschiderea Caravanei

În seara de 29 noiembrie, în Piața Constituției, vizitatorii sunt invitați să participe la un moment festiv special pregătit pentru deschiderea oficială a Caravanei, în cadrul unui program mai amplu realizat de Creart și Primăria Municipiului București, organizatorii Târgului de Crăciun București. Atmosfera va fi animată de momente emoționante și de surprize pregătite pentru cei mici și mari, culminând cu apariția lui Moș Crăciun într-un moment dedicat, în jurul orei 19 :00, menit să aprindă spiritul sărbătorilor și să transforme seara într-un spectacol al luminii și al bucuriei.

La finalul evenimentului, după ora 21:00, Caravana va porni în tradiționala paradă prin oraș, urmând traseul: Piața Constituției – Piața Regina Maria – Strada 11 Iunie – Bulevardul Mărășești – Bulevardul Dimitrie Cantemir – Bulevardul I.C. Brătianu – Bulevardul Carol I – Calea Moșilor – Șoseaua Stefan Cel Mare – Calea Dorobanți – Bulevardul Mareșal Constantin Prezan – Bulevardul Regele Mihai I al României – Șoseaua București – Ploiești, un moment mult așteptat de bucureșteni în fiecare an.

Traseul complet al Caravanei Coca-Cola 2025

După deschiderea oficială, Caravana Coca-Cola pornește la drum pe două rute – Caravana de Est și Caravana de Vest – pentru a ajunge în numeroase alte orașe din România. Întregul traseu poate fi consultat pe www.coca-cola.ro.

Pentru milioane de oameni, Caravana Coca-Cola este mai mult decât o tradiție: este un simbol al bucuriei, al emoției și al comunității. În 2025, Coca-Cola reînnoiește această tradiție și îi invită pe toți românii să redescopere magia sărbătorilor prin gesturi simple, împărtășite cu cei dragi – pentru că adevărata magie începe cu noi.