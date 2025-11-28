Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării

Ionuţ Moşteanu și-a depus demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale după scandalul legat de CV-ul fals. Anunțul a venit după o discuție cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan.

Ionuț Moșteanu anunță că a demisionat din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului apărut pe tema studiilor sale. Interimatul la Ministerul Apărării va fi asigurat de Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

”Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi mulțumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului. Îi voi propune președintelui României ca interimatul funcției să fie asigurat de dl Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului”, a anunțat premierul Ilie Bolojan.