Maria Grapini a cerut Comisiei Europene să gândească realist bugetul pentru următorii ani. Alocarea de bugete corespunzătoare pentru coeziune, Politica Agricolă Comună, reindustrializare și securitate, prioritară pentru eurodeputatul S&D!

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a cerut, în plenara de la Strasbourg, Comisiei Europene, să gândească bugetul pentru anii următori astfel încât obiectivele esențiale care susțin proiectul UE, și anume, coeziune, Politica Agricolă Comună, reindustrializare și securitate, să fie alimentate cu bugete corespunzătoare.

“Bugetul pentru anul 2026 nu este perfect. Știm toți cei care am lucrat cu bugete că totdeauna avem nevoie de mai mulți bani. S-a spus aici, de către domnul comisar, că se face o risipă uriașă. Haideți să vedem unde se face această risipă. De asemenea, s-a mai spus că trebuie să gândim total diferit viitorul CFM (n.a.-bugetul pe termen lung, numit și cadru financiar multianual)”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Precizând că este de ani de zile membru în comisia pentru control bugetar din PE, eurodeputatul S&D a tras un semnal de alarmă în privința eșecului eliminării evaziunii pe TVA. Sunt state membre ale UE, a mai spus Maria Grapini, precum România, care se confruntă, încă, cu o evaziune foarte mare pe TVA.

Totodată, eurodeputatul Grapini a reiterat necesitatea amendării platformelor online pentru încălcarea directivelor și regulamentelor.

“Sunt surse care pot susține bugetul UE, nu trebuie neapărat să ne împrumutăm și să plătim dobânzi. Trebuie, însă, să facem curățenie în funcționarea economiei, în Piața internă, pentru a avea mai mulți bani!”, a precizat europarlamentarul român.