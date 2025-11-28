Medicii trag semnale de alarmă: Un val de infecții respiratorii a lovit România!

Un val agresiv de infecții respiratorii lovește din nou România, iar medicii trag semnale de alarmă: tot mai mulți pacienți ajung la cabinete cu febră mare, tuse puternică și complicații care apar peste noapte. Crește numărul pneumoniilor, cresc și internările, iar unele zone raportează cifre îngrijorătoare. În timp ce virusurile circulă intens, vaccinarea rămâne un subiect care împarte oamenii în două tabere.

În Mehedinți, tabloul epidemiologic se schimbă rapid. Medicii se confruntă cu o creștere puternică a virozelor și pneumoniilor, iar tot mai mulți pacienți ajung în spital cu simptome severe. Cifrele oficiale confirmă explozia de îmbolnăviri și presiunea pusă pe spitale.

„În ultima săptămâna, la nivelul județului Mehedinți au fost înregistrate 1313 cazuri de infecții respiratorii. Din acestea, 36 de cazuri au necesitat internare. Din cele 1313 cazuri, 990 sunt infecții acute ale cailor respiratorii superioare cu 6 internări și 320 de cazuri de pneumonii, din care 30 de persoane au fost internate”, a declarat Codruța Vochescu, purtător de cuvânt DSP Mehedinți.