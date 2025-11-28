Orban îl susține pe Ciucu la Primăria Capitalei. Forța Dreptei ar putea fi absorbită de PNL!

Preşedintele Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat joi, despre revenirea în PNL ,că a discutat cu preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan şi a rămas că vor continua discuţia dar există deschidere de ambele părţi.

Ludovic Orban a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă a luat decizia susţinerii lui Ciprian Ciucu în campania pentru primăria Capitalei în urma unei discuţii cu liderul PNL, premierul Ilie Bolojan.

”Sigur, am vorbit cu preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan. Am discutat mai multe chestiuni, dar susţinerea mea pentru Ciprian Ciucu se datorează exact argumentelor pe care vi le-am prezentat public şi de asemenea se mai datorează unui lucru şi unei discuţii care am avut-o cu Ciprian Ciucu, că se va baza în Consiliul General pe o majoritate de centru-dreapta, pentru că se poate face majoritate de centru-dreapta în Consiliul General. Din acest motiv, consilierii Generali Forţa Dreapta, sunt convins că şi consilierii generali REPER şi probabil şi alţi consilieri generali din bazinul de centru-dreapta pot să fie parte într-o majoritate care să nu genereze o dependenţă de clientela politico-economică a PSD”, a arătat el.