Putin amenință cu represalii statele UE!

Vladimir Putin a avertizat că Rusia pregătește contramăsuri ferme dacă Uniunea Europeană utilizează veniturile din activele rusești înghețate pentru a acorda un împrumut masiv Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Bișkek, în Kîrgîzstan, unde liderul de la Kremlin a calificat planul european drept „furt” care subminează credibilitatea financiară a UE și încrederea în euro, conform Politico.​

Vladimir Putin a subliniat că o astfel de decizie ar putea agrava vulnerabilitățile economice ale UE, mai ales având în vedere că Germania se confruntă, în viziunea sa, cu al treilea an consecutiv de recesiune.

Comisia Europeană insistă că nu este vorba de confiscare directă a activelor rusești, estimate la circa 210 miliarde de euro și administrate de Euroclear în Belgia, ci doar de valorificarea profiturilor generate de acestea.

Împrumutul propus, de aproximativ 140 de miliarde de euro, ar urma să sprijine rezistența militară a Ucrainei, cu rambursare condiționată de despăgubirile plătite de Rusia. Președinta Ursula von der Leyen a anunțat că textul legislativ va fi prezentat în curând, deși Belgia și alte state exprimă îngrijorări privind posibile reacții rusești și riscuri legale.​

Moscova a promis un „răspuns dureros și simetric”, invocând deja confiscări de active străine pe teritoriul său ca precedent.

În UE, discuțiile sunt complicate de temerile privind recesiunea germană și planurile de pace promovate de președintele SUA Donald Trump, liderii europeni căutând acum un „plan B” de finanțare pentru Kiev. Putin a subliniat că astfel de măsuri ar amplifica vulnerabilitățile economice ale Europei.