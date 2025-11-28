Universitatea Craiova se impune cu Mainz și visează la primăvara Conference League!

Universitatea Craiova a obţinut a doua victorie consecutivă în Conference League, 1-0 cu Mainz. Oltenii au marcat unicul gol al meciului din penalty, prin Assad Al Hamlawi, în minutul 67 şi au tremurat în minutul 90, când golul lui Mainz a fost anulat de VAR.

Pentru a fi siguri de prezenţa în faza eliminatorie, oltenii ar mai avea nevoie de un punct cu Sparta Praga şi AEK Atena.

Pe de altă parte, Universitatea Craiova poate visa la prezenţa în top 8 din Conference League. Însă, pentru acest scenariu ar avea nevoie de cel puţin patru puncte din ultimele două meciuri din această fază. O prezenţă în top 8 trimite echipa direct în optimi.