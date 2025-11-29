Alarmant: Datoria publică a României s-a dublat în ultimii șase ani!

Economia României este pe muchie, avertizează analiștii. Țara noastră se confruntă cu dezechilibre fiscale majore, iar datoria publică a urcat la aproape 60% din PIB în iulie 2025, aproape dublu față de 2019, când era de 35%.

Consiliul Fiscal susține că ajustarea bugetară este absolut necesară pentru a preveni o criză a datoriei, chiar dacă măsurile vor afecta veniturile populației și ale firmelor.

Totodată, Consiliul respinge ideea că ajustarea deficitului poate fi realizată doar prin tăieri de cheltuieli.

Între timp, România rămâne una dintre țările europene cu cele mai mici venituri fiscale raportate la PIB.

În 2024, acestea au reprezentat doar 28,7% din PIB, mult sub nivelul altor state din regiune — 35% în Cehia și Ungaria și mult sub media europeană de 40 de procente.