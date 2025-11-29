Politic

Slatina, condamnată la stagnare. Incompetența lui De Mezzo costă orașul milioane!

Zeci de milioane de euro din fonduri europene s-au pierdut definitiv pentru Slatina, acuză PUSL Olt, care cere demisia urgentă a primarului Mario De Mezzo.

„Municipiul Slatina avea proiecte depuse la ADR Sud-Vest Oltenia de peste 200 de milioane de lei, dar toate au fost respinse din cauza incapacității primarului de a elibera la timp certificatele de urbanism. Este un eșec administrativ total, iar responsabilul trebuie să plece!”, afirmă Cristian Cismaru, liderul PUSL Olt și consilier local.

Proiectele respinse vizau sportul, infrastructura, cultura, zonele de agrement și investiții sociale, toate extrem de necesare pentru dezvoltarea orașului.

În septembrie, De Mezzo se lăuda public că „a obținut finanțare pentru toate cele 11 proiecte”, în valoare de peste 40 de milioane de euro. Realitatea arată însă contrariul: Slatina nu primește niciun ban.

„Slatina merită viitor, nu promisiuni goale. E nevoie de competență, de asumare și de o schimbare imediată”, transmite PUSL.

