The Telegraph: Putin primește de la Trump teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina!

Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei în Crimeea şi în alte teritorii din Ucraina ocupate de ruşi, pentru a obţine astfel un acord care să pună capăt Războiului din Ucraina, iar Donald Trump i-a trimis pe emisarul Steve Witkoff şi pe ginerele său Jared Kushner la Moscova ca să-i facă această ofertă directă lui Vladimir Putin, dezvăluie The Telegraph.

Potrivit cotidianului conservator britanic, acest plan cu privire la teritorul ucrainean, care încalcă convenţiile diplomatice americane, urmează să fie pus în aplicare în pofida îngrijorărilor aliaţilor europeni ai Ucrainei.

”Este tot mai evident că americanilor nu le pasă de poziţia europeană. Ei spun că europenii n-au decât să facă ce vor”, declară pentru The Telegraph ”o sursă bine plasată”.

Liderul de la Kremlin a subliniat joi că recunoaşterea Crimeei şi regiunilor Doneţk şi Lugansk ca teritoriu rus urmează să fie una dintre problemele-cheie în negocieri cu privire la planul de pace al lui Donald Trump.

Kremlinul a anunţat vineri că a primit o strategie revizuită în vederea încheierii războiului, elaborată în urma unor negocieri de urgenţă, săptămâna trecută, la Geneva, în Elveţia, între oficiali ucraineni şi americani.

Un plan iniţial în 28 de puncte, formulat de Witkoff în urma unor negocieri cu oficiali ruşi, propune recunoaşterea ”de facto” a Crimeei şi celor două regiuni ucrainene din Donbas ca teritoriu rus.

Această strategie propune totodată recunoaşterea ”de facto” ca teritoriu rusesc a teritoriului aflat sub controlul Rusiei până la linia de contact, în regiunile ucrainene Herson şi Zaporojie, în urma unui acord de încetare a focului.

La Geneva, oficiali ucraineni şi amerciani au negociat un nou plan în 19 puncte, care este mai puţin favorabil Moscovei.