Guvernarea Bolojan, criticat dur de sindicate!

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a făcut publică o listă cu 25 de „puncte negre” ale guvernării Ilie Bolojan, susținând că acestea reflectă realitatea din spatele declarațiilor oficiale. La doar cinci luni de la preluarea mandatului, sindicatul acuză că executivul a slăbit statul de drept, a concediat 40.000 de bugetari, a blocat creșterea salariilor și a adâncit sărăcia pentru milioane de români.

Conform postării publicate de sindicat pe Facebook, bilanțul actualului Executiv arată „zero reforme reale”. FNSA scoate la lumină pierderea unor fonduri importante, de 9 miliarde de euro din alocările inițiale ale Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), scumpiri accelerate și o inflație care influentează comportamentul de consum într-un mod negativ.

Potrivit sindicatului, Euro se apropie de 5,10 lei, iar România nu contează pentru SUA.

„Americanii îşi retrag jumătate dintre efectivele militare din România, potrivit anunţului oficial din 29 octombrie 2025. Declaraţiile de avere şi interese nu vor mai fi publicate şi nu vor mai cuprinde detalii despre averile soţilor şi copiilor. Este decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de la sfârşitul lunii mai 2025. Datoria publică se apropie de 60% din PIB! În iulie 2025, datoria publică a urcat la 58,9% din PIB. A îngheţat salariul minim pentru anul 2026. Aţi aruncat, deci, în sărăcie aproape 2 milioane de români”, spune Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

„Două mari companii – DACIA şi OMV Petrom dau afară câte 1.000 de oameni. Patronatele din construcţii anunţă că dau afară 50.000 de oameni. Alte zeci de companii din toată ţara au anunţat deja că trimit în şomaj mii de oameni. Să amintim că după ce forţaţi companiile şi administraţia publică să trimită lucrătorii în şomaj, v-aţi propus să tăiaţi şi din indemnizaţia de şomaj?”, arată FNSA, conform Observator.

De asemenea, organizația afirmă că Guvernul a creat un cadru instituțional fragil, fără consultări reale, eliminând locuri de muncă și reducând resursa umană din administraţia publică, ceea ce pune în pericol funcționarea unor servicii esenţiale pentru cetăţeni.