Zelenski, primit de Macron la Paris pentru discuții privind planul de pace!

Președintele Emmanuel Macron îl va primi luni, 1 decembrie, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru discuții la Paris, a anunțat președinția franceză, în timp ce Washingtonul încearcă să promoveze un plan care vizează încheierea războiului dintre Kiev și Moscova.

Cei doi lideri vor discuta „condițiile unei păci juste și durabile”, a declarat oficialul sâmbătă, în timp ce o delegație ucraineană de rang înalt se îndrepta spre Washington, iar Zelenski se confrunta cu turbulențe politice interne după ce l-a înlăturat pe principalul său consilier, Andrii Yermak.

„Îl vom primi pe președintele Zelenski la Paris luni pentru a avansa negocierile”, a declarat ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, într-un comentariu acordat ziarului La Tribune Dimanche, publicat duminică. „Pacea este la îndemână, dacă [președintele rus] Vladimir Putin își abandonează speranța iluzorie de a reconstitui Imperiul Sovietic prin subjugarea mai întâi a Ucrainei”, a adăugat el.

Într-un avertisment adresat Moscovei, Barrot a declarat: „Vladimir Putin trebuie să accepte armistițiul sau să accepte expunerea Rusiei la noi sancțiuni care îi vor epuiza economia, precum și la intensificarea sprijinului european pentru Ucraina”.

Macron și Zelenski au fost în contact intens de-a lungul războiului declanșat de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, liderul ucrainean vizitând ultima dată Palatul Elysée acum două săptămâni, pe 17 noiembrie.

Barrot a adăugat că, în ciuda turbulențelor politice de la Kiev, Zelenski are „legitimitate deplină pentru a conduce Ucraina spre pace”.