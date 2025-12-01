Autoritățile, decise să combată bullying-ul în școli. Elevii vor studia „Educaţia emoţională şi nonviolenţă”!

În noul an școlar, elevii ar putea avea o nouă disciplină în programă. Este vorba despre „Educaţie emoţională şi nonviolenţă”.

Potrivit proiectului de lege aflat în dezbatere, elevii din ciclurile primare și gimnaziale ar putea avea de anul următor o oră pe săptămână de ”Educație emoțională și non-violență”.

Noua materie are rolul de a-i învăța pe copii să-și gestioneze mai bine emoțiile, să comunice eficient între ei și să-și rezolve conflictele fără agresivitate, scrie Observatornews.ro.

Potrivit proiectului, orele se vor desfășura atât practic, cât și prin discuții despre empatie, prevenirea bullying-ului, relații sănătoase și siguranță emoțională.

Inițiatorii proiectului de lege sunt de părere că noua materie este necesară, mai ales că numărul cazurile de violență în școli a crescut alarmant.

În prezent, proiectul este în dezbatere publică și dacă va fi adoptat, noua materie va fi introdusă începând cu noul an școlar 2026-2027.