Deputatul Robert Alecu a participat, la Onești, la festivitățile și depunerile de coroane dedicate zilei de 1 Decembrie: “România rămâne puternică atunci când își cunoaște rădăcinile și își apără valorile!”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a precizat că a avut onoarea să participe la festivitățile și depunerile de coroane dedicate zilei de 1 Decembrie, în Onești, orașul său natal.

“Ziua Națională rămâne un moment în care înțelegem datoria pe care o avem față de cei care au construit România Mare. Respectul pentru eroi și pentru moștenirea lor trebuie să fie o regulă, nu o ocazie. Alături de colegii din Acțiunea Conservatoare, am onorat această zi cu recunoștință și responsabilitate. România rămâne puternică atunci când își cunoaște rădăcinile și își apără valorile. La mulți ani, România!”, a punctat Robert Alecu.