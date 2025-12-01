Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României: “Prin unitate, solidaritate și implicare, putem să facem România respectată în lume!”

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, a transmis, cu ocazia Zilei Naționale a României, un mesaj emoționant, milioanelor de români, din afara și interiorul granițelor țării:

“1 Decembrie, zi istorică, devenită Ziua noastră națională, este prilejul de a-i onora pe cei care au înfăptuit Marea Unire, de a le mulțumi și a le fi recunoscători pentru lupta lor pentru unitate și înfăptuirea năzuințelor și visului tuturor românilor, dar reprezintă, în același timp, și un moment de reflecție pentru noi! Facem, oare, destul pentru țară? Suntem, cu adevărat, uniți și solidari? Ne iubim și ne respectăm valorile?

Cu siguranță, putem să facem mai mult, mult mai mult! Cu siguranță, trebuie să fim și să demonstrăm că suntem români adevărați, nu doar de Ziua Națională, ci în fiecare zi!

România are nevoie de fapte care să ne unească, care ne fac solidari și responsabili și care ne ajute să respectăm și să protejăm valorile românești!

Sunt mândră că sunt român, că reprezint România în Parlamentul European, și cred în nevoia de patriotism autentic. Cred, de asemenea, că avem cu toții obligația de a nu uita eroii și istoria noastră și de a fi mândri că suntem români. Trebuie să respectăm valorile românești, să le promovăm și să le transmitem generațiilor viitoare. Prin unitate, solidaritate și implicare, putem să facem România respectată în lume!

Dragostea de pământ românesc nu ține de locul unde trăim! Am toată stima pentru compatrioții care au ales să trăiască pe meleaguri străine și care îmbracă cu mândrie, de fiecare dată, costumul tradițional, poartă tricolorul la piept și nu se sfiesc să spună că sunt români!

Vă doresc, dragi români, oriunde vă aflați, să nu încetați să iubiți Patria mamă, să trăiți cu demnitate și onoare și să aveți parte de sănătate și bucurii!

La mulți ani, dragi români!

La mulți ani, România!”.