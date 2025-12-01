Mesajul premierului Bolojan de Ziua Națională a României

Premierul Ilie Bolojan a transmis, luni, un mesaj de Ziua Națională a României în care a descris Marea Unire din 1918 drept „cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale” și a încurajat românii să aibă încredere în capacitatea țării de a depăși dificultățile.

În mesajul său, șeful Executivului a subliniat semnificația istorică a evenimentului de la 1918, descriindu-l ca fiind „temelia României de azi” și „amintirea marilor sacrificii din primul război mondial”, dar și o „lecție permanentă de solidaritate românească”.

Bolojan a lansat un apel la încredere în viitorul țării, afirmând că „românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”.

„Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională. Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână. Iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte”.

Potrivit lui Bolojan, „fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes publică sau privată reprezintă o formă reală de patriotism”.

„Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună! La mulți ani, România! La mulți ani, români din țară și din diaspora”, conchide prim-ministrul.