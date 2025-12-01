Studenții vor avea bilete de tren, la preț redus, și în anul 2026!

Începând din luna decembrie românii vor plăti mai mult pentru călătoriile cu trenul. Biletele se scumpesc din nou, după patru luni de la ultima majorare a prețurilor. Studenții vor beneficia și anul viitor de preț redus. În cazurile în care operatorul de transport nu are un sistem digital pentru verificarea datelor din cartea electronică de identitate, studenții vor trebui să prezinte, pe lângă actul de identitate, un document care să le confirme domiciliul.

Tarif redus la tren pentru studenți și în anul 2026. Măsura se aplică pe distanța dintre localitatea de domiciliu și orașul în care se află universitatea la care sunt înscriși. Decizia a fost luată de Guvern în ședința de joi, 27 noiembrie, prin adoptarea unei Hotărâri care modifică normele privind facilitățile de transport pentru studenți, atât la tren, cât și la metrou.

Modificările au fost făcute odată cu introducerea cărții electronice de identitate. Spre deosebire de vechiul buletin, noul act nu mai afișează adresa de domiciliu.

În situațiile în care operatorul de transport nu dispune de un sistem digital prin care să poată verifica datele din cartea electronică de identitate, studenții vor fi nevoiți să prezinte, suplimentar, un document care să ateste domiciliul. Acesta poate fi un certificat de domiciliu emis fizic, un certificat electronic obținut prin platformele Ministerului Afacerilor Interne sau un document generat prin aplicația RO CEI Reader. Scopul măsurii este să prevină abuzurile și să se asigure că reducerile sunt acordate corect, potrivit ziarulunirea.ro.

Începând cu luna decembrie, o călătorie cu trenul va costa cu aproximativ 10% mai mult decât costă în prezent. Noile tarife vor intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie.