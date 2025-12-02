Alarmant: Numărul șomerilor a crescut, în luna octombrie 2025, față de perioada similară a anului trecut!

Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, numărul şomerilor din luna octombrie a anului 2025 a fost de 487.300, în creștere cu peste 23.000 de șomeri față de aceeaşi perioadă a anului precedent.

”Reține în continuare atenția nivelul ridicat, de 26,9%, al ratei șomajului în rândul tinerilor (15-24 ani), înregistrat în perioada iulie – septembrie 2025”, spun cei de la Institutul Național de Statistică.

Economiștii BRD spun într-un raport destinat investitorilor („Romania Economic Outlook”) că șomajul este la cote înalte și pentru că cererea de forță de muncă este în scădere, iar multe companii au recurs la concedieri, inclusiv din cauza automatizării și digitalizării proceselor de producție, scrie Hotnews.ro.

De asemenea, economiștii BRD mai spun că în timp ce susținătorii creșterii salariului minim tind să îl vândă ca o politică reciproc avantajoasă, economia se referă, în cele din urmă, la compromisuri. Prin urmare, deciziile privind salariul minim trebuie elaborate cu atenție, luând în considerare particularitățile contextului socio-economic, competitivitatea, creșterea productivității și perspectivele de angajare.

Potrivit raportului citat, piața muncii se luptă să susțină o creștere mai mare a productivității, deoarece creșterea locurilor de muncă este concentrată în locuri de muncă de calitate scăzută, iar nepotrivirile în materie de competențe sunt larg răspândite.