Călin Georgescu nu susține niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei și se delimitează de orice asociere, sugerând că nu mai există alegeri libere în România după anularea turului doi al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Călin Georgescu a ținut un discurs marți, 2 decembrie, după ce a semnat controlul judiciar la secția de poliție din Buftea în care s-a delimitat total de alegerile pentru Primăria Capitalei și, pe cale de consecință, de orice candidat din această cursă.

Călin Georgescu susține că, după anularea alegerilor din decembrie 2024, niciun fel de alegeri organizate în România nu mai au sens. Prin urmare, suveranistul nu poate să susțină niciun candidat în cursa pentru Primăria Capitalei, pentru că ar insulta românii cărora le-a fost furat votul.

„Aș vrea să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie.

Până când frauda cosmică a anulării alegerilor din decembrie 2024 nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, niciunul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara aceasta. De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat”, a transmis Călin Georgescu.