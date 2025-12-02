DNA
Eveniment

Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată în dosarul „mită de un milion de euro”

Fostul senator Marius Isăilă, ce a fost acuzat de DNA că ar fi vrut să ofere o mită de 1 milion de euro fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru ca acesta din urmă să intervină pentru încheierea unor contracte între Romtehnica și o firmă privată, a fost trimis în judecată marți, 2 decembrie.

DNA a anunțat, marți, prin intermediul unui comunicat de presă, că l-a trimis în judecată pe Marius Isăilă pentru cumpărare de influență.

„În datele de 09 şi 15 octombrie 2025, în Bucureşti, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul Apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării şi-ar putea exercita influenţa asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acţionar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat şi o societate privată din Bulgaria”, arată DNA.

Procurorii arată că „infracţiunea de cumpărare de influenţă a fost săvârşită în stare de recidivă postexecutorie, inculpatul executând anterior o pedeapsă cu închisoarea aplicată pentru săvârşirea altor infracţiuni de corupţie”.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, cu propunerea menținerii controlului judiciar. Isăilă a fost plasat sub control judiciar după ce inițial fusese arestat preventiv.

Fostul senator UNPR Marius Ovidiu Isăilă a fost condamnat în anul 2016 de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la patru ani închisoare cu executare, într-un dosar în care a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Potrivit deciziei instanţei de atunci, Marius Isăilă a primit două pedepse de 3 şi 2 ani închisoare pentru trafic de influenţă şi o pedeapsă de un an închisoare pentru instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Instanţa a contopit cele trei pedepse şi a adăugat un spor de un an închisoare, astfel încât senatorul va executa în final 4 ani închisoare, plus 2 ani interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art.66 lit.a, b si g Cp.

