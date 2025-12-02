Maria Grapini a solicitat, în plenul PE, Comisiei Europene, să nu mai stabilească ținte nerealizabile pentru scăderea emisiilor. Eurodeputatul S&D trage un semnal de alarmă în privința riscului distrugerii industriei europene!

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a cerut Comisiei Europene, în plenul PE de la Strasbourg, să nu mai stabilească ținte nerealizabile pentru scaderea emisiilor, distrugând în acest fel industria europeană!

“Sigur că avem nevoie de decarbonizare, de un mediu curat, dar avem nevoie și de industrie și de locuri de muncă. Doamnă comisar, ați spus că ar fi nevoie de investiții de 100 de miliarde de euro, majoritatea din sectorul privat. Eu vin din sectorul privat. Credeți că o companie investește când știe că își mărește costurile de trei, patru, cinci ori și nu mai poate să își vândă serviciul sau produsul la un preț competitiv?”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini, în prezența comisarului pentru servicii financiare și uniunea economiilor și a investițiilor, Maria Luis Albuquerque.

De asememea, Maria Grapini și-a exprimat speranța că ritmul în care se va face această decarbonizare va fi unul în care putem să ne asigurăm că industria europeană – transportul aviatic, maritim, dar și celelalte domenii – se va retehnologiza și va fi competitivă.

„În caz contrar, ce facem?”, a întrebat, în plenul PE, eurodeputatul S&D, care a avertizat, în context, că responsabilitatea pentru un mediu curat este a întregului glob, nu doar a continentului european.

Precizând că SUA, China, India sunt poluatori mult mai mari decât Europa, Maria Grapini a menționat că o presiune suplimentară, în privința decarbonizării, va afecta grav industria europeană și ne va duce în situația în care, la nivel european, vom importa produse care poluează, realizate în state care nu respectă normele privind emisiile, așa cum o fac statele membre ale UE.

“De aceea, doamnă comisar, cred că acest program de trecere la combustibil sustenabil trebuie făcut în ritmul în care industria poate să suporte acest lucru și trebuie acordate bugete pentru trecerea la combustibil sustenabil. Nu putem înlocui ceva, dacă nu avem ce să punem în loc!”, a conchis Maria Grapini.