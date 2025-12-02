Pasagerii AnimaWings au sărbătorit Ziua Națională în zbor, cu meniuri tradiționale servite la 10.000 de metri altitudine

Circa 800 de pasageri aflați astăzi la bordul aeronavelor AnimaWings, compania aeriană 100% românească, au sărbătorit Ziua Națională a României cu preparate tradiționale servite la bord. Călătorii care au zburat pe rute externe, precum Paris sau Sharm el Sheikh au primit, din partea companiei, un meniu cald specific zilei de 1 decembrie, respectiv fasole cu ciolan. Pe cursele interne, cu durată mai scurtă, toți pasagerii au primit gustări românești, iar copiii au primit o gustare dulce și un semn de carte cu motive tradiționale. Echipajele de cabină au marcat momentul purtând însemne tradiționale românești pe toate zborurile.

Pentru a celebra Ziua Națională și în linie cu angajamentul de a uni România, AnimaWings derulează și o promoție pentru zborurile interne, cu reducere de 50% din tariful de bază pentru rezervări efectuate până pe 3 decembrie. Locurile sunt limitate, iar promoția este valabilă pentru călătorii efectuate în perioada 8 ianuarie – 29 martie 2026. În prețul biletelui sunt incluse bagajul de cabină şi alegerea gratuită a locului încă de la momentul rezervării.

Lista completă a ofertelor promoţionale, valabile în perioada 30.11 (ora 10:00) – 03.12.2025 (ora 23:59):

OTP-CLJ –> 35.9 EUR

OTP-IAS –> 31.5 EUR

OTP-OMR –> 26.5 EUR

OTP-TSR –> 32.6 EUR

OTP-SCV –> 27.4 EUR

Despre AnimaWings:

AnimaWings este o companie aeriană 100% românească, inaugurată în 2020 şi parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, cu o echipă de profesioniști care oferă pasagerilor călătorii confortabile, în regim de curse regulate sau charter, implementând sisteme, proceduri și protocoale de siguranță la un standard excepțional.

Aflată în continuă expansiune, AnimaWings a recepționat în luna septembrie 2025 a cincea aeronavă Airbus și vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, evaluată la peste 1 miliard de dolari.

Începând din această toamnă, compania va opera peste 10 rute noi care consolidează rețeaua de zboruri domestice și conectează aeroporturile principale din România (Otopeni, Cluj, Iași, Craiova, Timișoara, Suceava) cu aeroporturi principale, majore la nivel european și internațional, precum Istanbul, Paris, München, Praga, Stockholm, Tel Aviv și Dubai. Începând din martie 2026, AnimaWings își va continua expansiunea, primele destinații noi anunțate fiind Londra – Gatwick și Geneva.