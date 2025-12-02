Ponta, acuze dure la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu!

Victor Ponta acuză într-o postare publică Ministerul Mediului condus de Diana Buzoianu de incompetență și amatorism pentru situația legată de alimentarea cu apă din Prahova și Dâmbovița. Fostul premier susține că o serie de decizii luate de ministrul ar fi dus la apariția unei crize a apei.

„INCOMPETENȚA USR UCIDE – PROSTIA USR UCIDE – POLITIZAREA USR UCIDE! Când incompetența și amatorismul ministrului USR al Mediului intră „în acțiune”, 100.000 de oameni, spitale, școli și grădinițe rămân fără apă! E momentul, dincolo de propagandă, să aflați ce s-a întâmplat, spune Ponta postarea de pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier arată că USR a instalat în funcții importante oameni care nu ar avea competențe pentru administrarea apelor.

„În 12 septembrie, ministrul USR al Mediului îl demite pe directorul Administrației Apelor Române pentru a putea instala în această funcție de importanță strategică o persoană apropiată de USR. În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative. După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară”, susține Ponta.