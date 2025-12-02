Eveniment

Ponta, acuze dure la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu!

0

Victor Ponta acuză într-o postare publică Ministerul Mediului condus de Diana Buzoianu de incompetență și amatorism pentru situația legată de alimentarea cu apă din Prahova și Dâmbovița. Fostul premier susține că o serie de decizii luate de ministrul ar fi dus la apariția unei crize a apei.

„INCOMPETENȚA USR UCIDE – PROSTIA USR UCIDE – POLITIZAREA USR UCIDE! Când incompetența și amatorismul ministrului USR al Mediului intră „în acțiune”, 100.000 de oameni, spitale, școli și grădinițe rămân fără apă! E momentul, dincolo de propagandă, să aflați ce s-a întâmplat, spune Ponta postarea de pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier arată că USR a instalat în funcții importante oameni care nu ar avea competențe pentru administrarea apelor.

„În 12 septembrie, ministrul USR al Mediului îl demite pe directorul Administrației Apelor Române pentru a putea instala în această funcție de importanță strategică o persoană apropiată de USR. În octombrie, contrar opiniilor specialiștilor, ministrul USR al Mediului dă ordin direct de începere a unor lucrări la Barajul Paltinu – baraj care asigură apa potabilă pentru 20 de localități din Prahova și Dâmbovița. Pentru efectuarea lucrărilor s-a scăzut nivelul apei din baraj până în zona în care aceasta nu mai este potabilă. Lucrările nu pot fi finalizate mai devreme de 6 luni și nu au fost pregătite soluții alternative. După ce oamenii au rămas fără apă potabilă (spitale, școli, instituții închise) și a izbucnit scandalul în presă, ministrul USR al Mediului a încercat să își acopere greșeala și a ordonat (ilegal) pomparea apei nepotabile în rețea, ceea ce transformă criza apei într-o criză sanitară”, susține Ponta.

Citește și
Eveniment

Alarmant: Numărul șomerilor a crescut, în luna octombrie 2025, față de perioada…

Eveniment

Fostul senator Marius Isăilă, trimis în judecată în dosarul „mită de un milion…

Eveniment

Maria Grapini a solicitat, în plenul PE, Comisiei Europene, să nu mai stabilească…

Eveniment

Rata sărăciei în România, la cote de avarie!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.