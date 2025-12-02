Sebastian Burduja, mesaj pentru bucureșteni înaintea votului de duminică: “Singura alegere rațională-Ciprian Ciucu. Miza este totul sau nimic pentru București și pentru toată România!”

Liderul PNL București, Sebastian Burduja, a reiterat importantanța votului de duminică, 7 decembrie, privind alegerile pentru funcția de primar general.

“Peste câteva zile, bucureștenii vor decide viitorul orașului nostru. Implicit, viitorul României: profesionalism sau populism, dezvoltare sau sărăcie, Vest sau Est?

Respect și am încredere în votul lor. Anul trecut, când am fost desemnat de PNL pe ultima sută de metri pentru alegerile la Primăria Generală, am știut că misiunea va fi imposibilă. “Votul util” a funcționat. Cu toate acestea, peste 57.000 de bucureșteni mi-au acordat încrederea lor. Pe ei și pe toți ceilalți îi rog să se prezinte la vot și să aleagă pentru viitorul copiilor noștri!”, a precizat Burduja, care a salutat gestul lui Vlad Gheorghe de astăzi, dar și al lui Ludovic Orban de săptămâna trecută, care au pus binele comun deasupra oricărui orgoliu personal și au decis să îl susțină pe Ciprian Ciucu.

De altfel, liderul liberalilor bucureșteni, a cerut, cu numeroase ocazii, și continua să ceară uniunea forțelor democratice, pentru a nu fragmenta votul într-un singur tur. Mai mult, Burduja a menționat că sistemul în două tururi pentru 2028 ar fi mult mai corect, reprezentativ și legitim.

“Fac un nou apel la responsabilitate și decență. Bucureștenii au asistat din nou la o campanie pe care unii competitori au transformat-o în mocirlă, fără să vorbească despre soluții la nevoile reale ale oamenilor. O asemenea abordare face doar rău, alimentând neîncrederea și suflând crivăț rece de la Est în pânzele izolaționismului gol de substanță!”, a completat liderul PNL București.

Nu în ultimul rând, Sebastian Burduja a punctat că alegerea sa este și singura alegere rațională pentru București: Ciprian Ciucu. De altfel, la finalul zilei de 7 decembrie, fiecare bucureștean va fi în fața oglinzii, a mai spus liberalul, care a adăugat că votul este expresia și răspunderea conștiinței fiecăruia.

“De data aceasta, miza este totul sau nimic pentru București și pentru toată România!”, a conchis Burduja.