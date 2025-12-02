Ucraina refuză să se retragă din Donbas. Planul american de pace, blocat!

Vladimir Putin îl primește marți pe emisarul lui Trump, după ce ucrainenii au refuzat, duminică, să accepte o retragere din Donbas.

Emisarul lui Donald Trump, Steve Witkoff, are planificată marți după-amiaza o întrevedere cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, pentru a continua discuțiile asupra planului american de pace în Ucraina, relatează Agerpres, care citează un anunț făcut luni de Kremlin.