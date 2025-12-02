Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și îl susține pe Ciprian Ciucu

Decizia lui Vlad Gheorghe vine într-un moment în care competiția pentru București este extrem de strânsă, iar voturile candidaților independenți sau ale partidelor mai mici pot înclina decisiv balanța.

Încă un candidat se retrage din cursa pentru Primăria București. Este vorba despre candidatul independent Vlad Gheorghe, potrivit G4media.ro.

Un sondaj AtlasIntel pentru HotNews arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe a ajuns în Parlamentul European în mandatul 2019–2024, pe listele USR PLUS, ocupând locul lăsat liber de Clotilde Armand, care a renunțat la poziția de europarlamentar după ce a câștigat Primăria Sectorului 1. La începutul anului 2024, a demisionat din USR în urma unui scandal intern.

Tot în 2024 a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar, de această dată ca independent, însă nu a reușit să strângă numărul de voturi necesar pentru a-și reconfirma mandatul la Bruxelles.