Bucharest Opera Christmas Market se deschide de Moș Nicolae

Primăria Municipiului București, prin CREART, anunță deschiderea târgului de Crăciun „Bucharest Opera Christmas Market”, pe 6 decembrie, pe esplanada Operei Naționale București. Acesta va completa evenimentele organizate de Municipalitate, care transformă Bucureștiul în Capitala Sărbătorilor de Iarnă, până pe 28 decembrie 2025.

Organizat de Primăria Capitalei prin CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București în parteneriat cu Opera Națională București, Bucharest Opera Christmas Market transformă esplanada Operei într-un spațiu festiv, unde muzica și decorurile rafinate creează o experiență culturală unică. Căsuțele vor oferi delicii culinare și vor găzdui ateliere pentru copii, iar un brad împodobit tematic va întregi atmosfera de sărbătoare. Scenografia Târgului de Crăciun București este realizată de scenograful Dragoș Buhagiar, asistent scenograf Vladimir Iuganu, atât pentru Piața Constituției, cât și pentru esplanada ONB.

Bucharest Opera Christmas Market aduce o formulă extinsă de evenimente, concerte și activități, gândită să transforme spațiul din fața Operei într-o zonă dedicată sărbătorilor de iarnă. Bucureșteni și turiști se vor bucura de concerte susținute de unii dintre cei mai îndrăgiți artiști ai momentului, iar programul scenei de pe esplanada Operei cuprinde concerte, recitaluri și spectacole de muzică clasică, inclusiv producții din repertoriul Operei Naționale București, transmisiuni live ale spectacolelor Operei Naționale București, zone gourmet, căsuțe cu daruri inedite, ateliere creative și decorațiuni festive care vor contribui la un decor vizual spectaculos.

Târgul debutează cu un weekend plin de energie și evenimente speciale, în zilele de 6 și 7 decembrie 2025. Sâmbătă, 6 decembrie, copiii sunt invitați la trei ateliere – „Ghetuța lui Moș Nicolae”, un atelier de decoupage festiv și un atelier pentru realizarea de ornamente din coronițe naturale de brad Seara concertează Trei tenori ieșeni, Ana Cebotari și Maria Cazacu, Corul de copii „Sunetul muzicii” și Cristina Manoliu Săvulescu, Irina Sârbu Band cu „Have Yourself a Merry Little Christmas” și recitalul „Vocile Crăciunului” susținut de Damian Drăghici & Cristina Stroe.

Duminică, 7 decembrie, programul începe cu spectacolul pentru copii „Copilăria lui Enescu – Clasic e fantastic”, urmat de o ediție specială a atelierului „Magia Copilăriei în culori”. După-amiaza au loc ateliere dedicate celor mici și seara concertează Breeze do Brasil, Dreams & Drums by Cici Rogojan și „Crăciunul lui Nicholas” – un show cu Alin Stoica & Stephanie Radu, CapoD’Opera Band & Light Quartet.

Decorurile transformă întreaga esplanadă într-un univers dedicat Crăciunului și muzicii, iar atmosfera este întregită de zone culinare, căsuțe cu cadouri unicat și spații tematice pentru copii, oferind o experiență culturală integrată și accesibilă.

Intrarea este liberă.

Programul complet al evenimentelor este disponibil pe https://operachristmasmarket.ro/

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului București prin CREART, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Operei Naționale București.