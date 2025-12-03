Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități: „Persoanele cu dizabilități trebuie să fie tratate cu demnitate și trebuie să se bucure de toate drepturile!”

Europarlamentarul S&D, Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor din PE, a transmis un mesaj emoționant cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități.

„Anual, pe 3 decembrie, împreună cu întreaga comunitate mondială, marcăm Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. Proclamată în anul 1992, prin rezoluția Adunării Generale a Națiunilor Unite, aceasta are scopul de a promova înțelegerea problemelor cu care se confruntă oamenii de alături, precum și conștientizarea necesității de a susține demnitatea, drepturile și bunăstarea persoanelor cu nevoi speciale.

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este un prilej pentru noi toți de a condamna ferm toate formele de discriminare și excluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Educația, sănătatea, protecția socială, mobilitatea, integrarea pe piața muncii, participarea socială sunt doar câteva dintre domeniile în care persoanele cu dizabilități din România se confruntă, care pot fi surmontate doar printr-un efort comun al tuturor actorilor responsabili.

De asemenea, trebuie să ne asigurăm că fiecare copil este integrat în sistemul educațional și că fiecare persoană are posibilitatea de a avea un loc de muncă adaptat nevoilor sale.

Am solicitat recent, în plenara de la Strasbourg, în timpul dezbaterii Strategiei pentru persoanele cu dizabilități, măsuri concrete, pentru ca persoanele cu handicap să fie tratate cu demnitate și să se bucure de toate drepturile.

Colaborez cu multe asociații ale persoanelor cu dizabilități, asociații care se confruntă cu foarte multe obstacole. Mulți copii cu dizabilități sunt foarte talentați, unii desenează, pictează și cântă, dar nu au, din păcate, posibilitatea de a fi tratați egal cu ceilalți cetățeni, cel puțin din punct de vedere al veniturilor. Această situație trebuie rezolvată cu prioritate!

De asemenea, am avut, de-a lungul anilor, întâlniri, atât la Bruxelles, cât și în România, pentru a discuta problemele cu care se confruntă persoanele din România cu Sindrom Down și familiile acestora.

M-am implicat în rezolvarea problemelor cu care se confruntă acestea, de la birocrația excesivă în întocmirea dosarelor pentru înscrierea la școală, până la problema lipsei facilitatorilor care trebuie să însoțească copiii la școala de masă și a nedecontării tratamentelor specifice bolii, precum și a inexistenței bazelor sportive și de tratament.

Totodată, am tras nenumărate semnale de alarmă în privința aplicării eronate a legislației în vigoare, dar și a rezolvării unui alt aspect extrem de important precum lipsa personalului de specialitate – psihoterapeuți, profesori de sprijin și consilieri.

Așadar, avem foarte multe lucruri de făcut. Un segment din persoanele cu dizabilități chiar nu pot să lucreze și, ca atare, trebuie să asigurăm acestora veniturile necesare pentru a trăi decent!”, a precizat eurodeputatul Maria Grapini.

Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități este marcată în fiecare an pe 3 decembrie, cu scopul de a promova și implementa programele destinate îmbunătățirii condițiilor de viață pentru aceste categorii sociale defavorizate. Această zi reprezintă un prilej de conștientizare, de readucere în atenția publicului larg a conceptului de egalitate de șanse, toleranță și acceptare.