INS se așteaptă la scumpiri și concedieri la final de an!

Datele îngrijoratoare provin din anchetele realizate de Institutul Național de Statistică în luna noiembrie 2025 și arată percepțiile managerilor cu privire la evoluția producției, a forței de muncă și a prețurilor în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în sectorul construcțiilor, managerii se așteaptă la o scădere a volumului de producție în următoarele trei luni, tendință indicată de un sold conjunctural de -22,3%. De asemenea, este anticipată o diminuare a numărului de salariați, soldul conjunctural fiind de -12,3%.

De asemenea, prețurile lucrărilor de construcții sunt așteptate să crească, tendința ascendentă fiind reflectată printr-un sold conjunctural de +33,1%.

„Soldul conjunctural” arată dacă majoritatea managerilor cred că un lucru va crește sau va scădea. Se calculează ca diferență între procentul celor care spun „va crește” și procentul celor care spun „va scădea”, scrie Digi24.

Un rezultat pe plus înseamnă că cei mai mulți se așteaptă la creștere, iar un rezultat pe minus arată că cei mai mulți se așteaptă la scădere. Nu arată cât de mare va fi schimbarea, ci doar direcția în care cred managerii că se îndreaptă lucrurile.

Acest lucru înseamnă că tot mai multe firme din domeniu consideră că vor fi nevoite să majoreze tarifele, în principal din cauza costurilor mai mari cu materialele, energia și forța de muncă.

Cu toate acestea, pe primele zece luni ale anului 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a Crescut. INS arată că, în perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2025, au fost eliberate 31.678 de autorizații, în creștere cu 4,1% față de aceeași perioadă din 2024.

În industria prelucrătoare, managerii anticipează o scădere moderată a producției în următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de -6,6%. Totodată, este estimată și o reducere a numărului de salariați, cu un sold conjunctural de -7,5%.