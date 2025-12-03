Marius Budăi cere transparență în privința ajutoarelor pentru Ucraina

Deputatul PSD Marius Budăi a relansat dezbaterea despre transparența ajutoarelor pe care România le-a acordat Ucrainei, solicitând ca valoarea exactă a acestora să fie făcută publică. Într-o declarație fermă, acesta a subliniat că este vorba despre bani publici, proveniți din taxele și impozitele plătite de cetățenii români, iar populația are dreptul fundamental de a ști cum sunt cheltuite aceste fonduri.

„Este vorba, în primul rând, de bani publici. Cetățenii trebuie să știe ce s-a întâmplat cu banii lor”, a atras atenția Budăi. Potrivit acestuia, lipsa de transparență alimentează suspiciuni și lasă loc interpretărilor, fie că sumele ar fi mai mari decât cele reale, fie că ar putea exista nereguli în gestionarea fondurilor.

Deputatul PSD a criticat dur și invocarea „secretului militar” pentru a justifica lipsa informațiilor publice, făcând o comparație directă cu Statele Unite ale Americii. „SUA a putut publica în detaliu sumele și listele de echipamente militare oferite Ucrainei. Atunci de ce ar fi o problemă ca România să facă același lucru?”, a spus Budăi, calificând drept „penibilă” justificarea oferită de fostul ministru al Apărării din partea USR.

În același timp, Marius Budăi s-a adresat direct reprezentanților USR din domeniile Apărării și Afacerilor Externe, acuzându-i de dublu standard: „Aveți o datorie și față de români. Unde este transparența pe care ați invocat-o de atâtea ori când erați în opoziție?”.