Prahova, grav afectată de criza apei potabile. Cinci spitale au fost închise!

Situația din județul Prahova se agravează de la o zi la alta, pe fondul crizei majore de apă potabilă care afectează numeroase localități. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat oficial că cinci spitale din județ vor fi închise, măsură luată din motive de siguranță sanitară, în lipsa unui acces constant la apă potabilă.

Criza afectează nu doar sistemul sanitar, ci și sectorul energetic. Centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură aproximativ 10% din producția de energie electrică la nivel național, își va suspenda activitatea din cauza lipsei de apă tehnologică necesară funcționării. Decizia ridică îngrijorări serioase privind impactul asupra rețelei energetice și asupra economiei regionale.

Autoritățile județene din Prahova estimează că remedierea situației ar putea dura cel puțin o săptămână, timp în care alimentarea cu apă rămâne sever afectată. Între timp, populația este nevoită să se bazeze pe distribuirea apei cu cisternele, iar activitatea mai multor instituții publice este perturbată.

Criza apei din Prahova este una dintre cele mai grave situații de acest tip din ultimii ani, cu efecte majore asupra sănătății publice, economiei și vieții cotidiene a zeci de mii de locuitori.