Proiect aprobat de Senat: Amenzi usturătoare pentru lipsa de respect și comportament agresiv în fața angajaților din instituțiile publice!

Senatul României a adoptat tacit, marți, 2 decembrie, un proiect de lege ce prevede amenzi între 5.000 și 20.000 de lei pentru persoanele care manifestă un comportament lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant în relația cu instituțiile publice și angajații acestora.

Adoptarea tacită a proiectului de lege ce prevede amenzi de până la 20.000 de lei înseamnă că proiectul a fost considerat aprobat automat, deoarece termenul pentru dezbatere și vot, 26 noiembrie, a trecut fără ca legea să fie discutată în plen. Următorul pas este trimiterea proiectului la Camera Deputaților, care va avea ultimul cuvânt de spus.

Această inițiativă aparține unui grup de 36 de parlamentari de la UDMR și ai minorităților naționale și modifică Legea 61/1991, care sancționează comportamentele ce tulbură ordinea publică. Proiectul include o nouă contravenție: comportamentul lipsit de respect, provocator, intimidant, agresiv sau recalcitrant față de angajații instituțiilor publice. În această categorie sunt și situațiile în care o persoană refuză să respecte indicațiile personalului.

Pentru astfel de comportamente, amenda propusă de Senat este cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei. Inițiatorii spun că aceste sancțiuni sunt necesare pentru a proteja angajații și a menține un mediu civilizat în instituțiile statului.

De asemenea, proiectul modifică și Legea 544/2001, care se referă la accesul la informații publice. Persoanele care solicită verbal informații la sediul instituțiilor trebuie să respecte programul de lucru și să aibă un comportament adecvat, astfel încât să nu încurce activitatea angajaților.

În cazul în care cineva nu respectă aceste reguli, personalul instituției, paznicii sau poliția pot evacua acea persoană din clădire. Scopul acestor prevederi, conform inițiatorilor, este de a asigura condiții optime de lucru pentru angajați și de a preveni situațiile conflictuale.

După adoptarea tacită în Senat de marți, proiectul va fi analizat de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional. Abia după votul final și promulgarea de către președintele Nicușor Dan, măsurile propuse ar putea intra în vigoare. În forma actuală, proiectul a stârnit discuții aprinse privind limitele dintre protejarea angajaților instituțiilor publice și respectarea libertății cetățenilor de a-și exprima nemulțumirile, o dezbatere care ar putea continua în etapa finală a procesului legislativ.