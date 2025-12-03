Putin, noi amenințări la adresa Europei!

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a provocat un val de reacții internaționale după ce a lansat o declarație extrem de tensionată la adresa Europei, afirmând că Rusia este pregătită de război dacă statele europene vor decide să intre într-un conflict direct cu Moscova. Declarația a fost făcută chiar în ziua în care emisari ai președintelui american Donald Trump au ajuns la Moscova pentru negocieri privind pacea în Ucraina, fapt care amplifică și mai mult gravitatea momentului diplomatic.

„Nu plănuim să invadăm Europa. Am spus asta de 100 de ori. Dar dacă Europa decide dintr-o dată că vrea să intre în război împotriva noastră, suntem pregătiți chiar și în acest moment. Nu trebuie să existe niciun dubiu despre asta. Dacă Europa pornește un război împotriva noastră, nu va fi ca în Ucraina. În Ucraina acționăm chirurgical, cu grijă. Nu este război în adevăratul sens modern al cuvântului. Dacă Europa decide să pornească un război, situația poate ajunge foarte repede într-un punct în care nu va mai avea cine să negocieze”, a declarat Vladimir Putin.

Amenințarea fără precedent vine într-un context internațional extrem de tensionat, în care conflictul din Ucraina continuă, iar relațiile dintre Rusia și Occident rămân la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii. Momentul ales pentru această declarație (simultan cu sosirea emisarilor americani la Moscova) ridică semne de întrebare privind strategia diplomatică a Kremlinului.

Mesajul liderului rus a fost interpretat de analiști drept un avertisment direct către capitalele europene, dar și o tentativă de a demonstra forță militară în plin proces de negociere. Deocamdată, oficialii europeni nu au oferit un răspuns public.

Declarațiile lui Vladimir Putin adâncesc climatul de insecuritate din regiune și ridică miza confruntării geopolitice dintre Rusia și Occident, într-un moment în care comunitatea internațională caută, cel puțin la nivel declarativ, o cale de detensionare și pace.