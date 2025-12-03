Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei și anunță susținerea lui Daniel Băluță!

Candidatul independent la Primăria Capitalei, Eugen Teodorovici, și-a anunțat retragerea din cursă și a precizat că îl va susține ”cu tot sufletul” pe prietenul său Daniel Băluță.

”Astăzi suntem într-o competiție pentru București, pentru bucureșteni în primul și în primul rând. Eu sunt convins că bucureștenii pot avea pe cineva care să asigure o coeziune la nivelul capitalei. Nu pot să accept că părinții, copiii și bucureștenii să fie tratați diferit în funcție de sectorul din care provin.

Am văzut foarte multă dezinformare în această campanie, foarte multă ipocrizie. Este o competiție, cum spuneam, țin foarte mult ca lucrurile să se întâmple (…) Am fost și rămân întotdeauna independent, dar totuși independența.

Motivul prezenței mele aici este de a mă alătura cu tot sufletul prietenului meu Daniel. Vreau să aduc la firul ierbii experiența, proiectele pe care le propun (…) Experiența lui Daniel de primar, cu experiența mea de la nivel național, putem să generăm aceea echipă așteptată de către bucureșteni.