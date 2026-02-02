DeschidereEveniment

Alarmant: Salariul minim din România, printre cele mai mici din UE!

Salariul minim din România este printre cele mai mici din UE, potrivit Eurostat 2026. Doar în două țări din UE angajații sunt plătiți mai prost.

22 de țări dintre cele 27 ale UE au un salariu minim stabilit prin lege, printre acestea și România. Singurele state UE în care acest lucru nu este stipulat prin lege sunt Danemarca, Italia, Austria, Finlanda și Suedia.

La coada clasamentului în privința salariului minim se află țări în care veniturile nu depășesc 1.000 de euro pe lună: Bulgaria (620 €), Letonia (780 €), România (795 €), Ungaria (838 €), Estonia (886 €), Slovacia (915 €), Cehia (924 €) și Malta (994 €).

În alte 8 țări, salariile minime sunt cuprinse între 1.000 și 1.500 de euro pe lună: Grecia (1.027 €), Croația (1.050 €), Portugalia (1.073 €), Cipru (1.088 €), Polonia (1.139 €), Lituania (1.153 €), Slovenia (1.278 €) și Spania (1.381 €).

Sunt și țări UE unde salariul minim depășese 1.500 de euro pe lună. Vorbim aici de Franța (1.823 €), Belgia (2.112 €), Olanda (2.295 €), Germania (2.343 €), Irlanda (2.391 €) și Luxemburg (2.704 €).

