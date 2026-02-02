Eurodeputatul Maria Grapini, intervenție fermă, în comisia AGRI, în cadrul dezbaterii Politicii Agricole Comune după anul 2027: “Fermierii nu înțeleg de ce s-au redus sumele, mai ales că intervine și inflația!”

Eurodeputatul Maria Grapini a participat, săptămâna trecută, la Bruxelles, în cadrul comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din PE, al cărei membru este, la dezbaterea Politicii Agricole Comune după anul 2027! Concret, eurodeputatul Grapini a cerut Comisiei Europene ca bugetul pentru noul PAC să fie distinct și, în niciun caz, mai mic decât în exercițiul 2021-2027, sumele forfetare să fie egale în toate statele membre, tinerii fermieri să fie sprijiniți și repartizarea fondurilor destinate agriculturii să nu fie decise arbitrar, de o comisie, fără să se consulte în prealabil cu cei care cunosc situația din teren.

“Noi așteptăm o claritate și o simplificare și mie mi se pare că ceea ce s-a prezentat este extrem de complicat și de nesigur. Dacă este o comisie care va decide unde merg banii, regional, din dezvoltare, nu știm cum se va decide, pentru că totul se poate reduce la subiectivism. De ce să nu avem bani alocați așa cum i-am cerut de fiecare dată domnului comisar, și anume, ca fondurile destinate agriculturii să rămână agriculturii (?!)”, a precizat Maria Grapini, care a adăugat că aceste sume nu mai trebuie date la nivel local, iar fermierii vor fi privați de acestea, pe motiv că sunt „private”.

În sprijinul afirmațiilor sale, eurodeputatul S&D a precizat că, conform cifrelor primite de la președinta Comisiei Europene, există, în viitorul exercițiu, o alocare de doar 293 de miliarde de euro, față de suma de 378 de miliarde de euro.

“Este limpede că fermierii nu înțeleg de ce s-au redus sumele, mai ales că intervine și inflația. S-a mai spus că plățile naționale, 130-240 de euro pe hectar, să fie egale. Riscăm să fragmentăm piața pentru că pot fi state care nu pot face aceste plăți!”, a avertizat Maria Grapini.