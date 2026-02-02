Începe prima sesiune parlamentară a anului 2026!

Potrivit deciziilor publicate în Monitorul Oficial, cele două Camere au fost convocate de președintele Senatului și, respectiv, președintele Camerei Deputaților ‘în temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (1) și (3) din Constituția României, republicată’, precum și ale art. 83 alin. (1) din Regulamentul Senatului, respectiv, ale art. 34 lit. a) din Regulamentul Camerei Deputaților.

La Camera Deputaților, ședința Biroului permanent, în vechea componență, va avea loc luni, începând cu ora 13:30, iar de la ora 16:00 se va întruni plenul Camerei. La Senat, plenul se va reuni tot de la ora 16:00, iar Biroul Permanent de la ora 12:00.

Conform procedurilor, în prima zi din sesiunea parlamentară vor fi aleși, în fiecare cameră, membrii Birourilor permanente, și anume vicepreședinții, secretarii și chestorii Senatului, respectiv ai Camerei Deputaților. Președinții celor două Camere, Mircea Abrudean și Sorin Grindeanu, au fost aleși, după constituirea Parlamentului, pentru un mandat de patru ani.

Potrivit Regulamentelor celor două Camere, alegerea membrilor Birourilor permanente se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, conform configurației politice a forului respectiv și negocierii liderilor grupurilor parlamentare. Listele candidaților propuși se vor supune în întregime votului Camerei Deputaților, respectiv Senatului și se aprobă cu votul deschis al majorității parlamentarilor prezenți în fiecare cameră.