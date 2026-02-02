Prețurile la aur și argint, în scădere

Prețurile aurului și argintului au înregistrat o scădere bruscă, după ce, săptămâna trecută, cotațiile au atins niveluri record. Luni, în tranzacțiile din Asia, prețul spot al aurului a scăzut cu peste 9%, la 4.403 dolari (3.222 de lire) uncia, în timp ce argintul a scăzut cu 15%, la mai puțin de 72 de dolari uncia.

Prețurile aurului și argintului au scăzut vineri, după ce președintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh, fost guvernator al băncii centrale, în funcția de nou președinte al instituției. În timp ce dolarul a crescut, aurul spot a înregistrat cea mai accentuată scădere într-o singură zi din 1983, cu peste 9%, în timp ce argintul a scăzut cu 27%, scrie BBC.

„Catalizatorul clar pentru vânzarea masivă de vineri pare a fi vestea… că Kevin Warsh a obținut nominalizarea pentru președinția Fed”, au declarat analiștii de la Deutsche Bank.

Metalele prețioase au avut un an de succes în 2025, aurul înregistrând cea mai mare creștere anuală din 1979. Mark Matthews, șeful departamentului de cercetare pentru Asia la Bank Julius Baer, a declarat pentru Reuters că una dintre explicațiile probabile pentru scăderile abrupte din ultimele zile „este că prețurile metalelor prețioase s-au prăbușit pur și simplu pentru că în săptămâna precedentă crescuseră spectaculos”.