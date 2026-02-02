România, liderul UE la capitolul „locuințe supraaglomerate”!

Potrivit celor mai recente date Eurostat, 9,2% dintre cetățenii Uniunii Europene nu și-au putut încălzi adecvat locuința în 2024, în scădere față de 10,6% în 2023. România se află unde la mijlocul clasamentului, potrivit ultimelor date Eurostat, cu o situația mai bună decât în țări precum Spania și Franța.

Ultimele date centralizate de Eurostat (Biroul de Statistică al Uniunii Europene) arată că țările cu cele mai mari probleme privind încălzirea locuinței sunt:

Bulgaria și Grecia – 19%

Lituania – 18%

Spania – 17,5%

Aceste state rămân cele mai afectate de fenomenul „sărăciei energetice”, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri față de anii precedenți.

Țările cu cele mai bune rezultate:

Finlanda – 2,7%

Polonia și Slovenia – 3,3%

Estonia și Luxemburg – 3,6%

Aceste state se remarcă prin eficiență energetică ridicată și programe solide de sprijin pentru gospodării.

În România, 10,8% dintre locuitori au declarat în 2024 că nu și-au permis să își încălzească suficient locuința, în scădere de la 12,5% în 2023.

Prin comparație, în Spania 17,5% dintre locuitori au declarat că au astfel de probleme, iar în Franța aproximativ 11,8% nu își pot încălzi locuințele.

Eurostat arată că 8,2% dintre europeni cheltuiesc peste 40% din venitul disponibil pe locuință, cu vârfuri în Grecia (28,9%) și Danemarca (14,6%). România se află mult sub media UE.

România rămâne, însă, lider detașat la supraaglomerare: 40,7% dintre români trăiesc în locuințe supraaglomerate, cel mai mare procent din UE. Acest indicator influențează indirect și confortul termic.