Totul despre piața auto din România în anul 2025

Piața auto din România a fost dominată în 2025 de alegeri pragmatice, iar acest lucru se vede în datele oficiale de înmatriculare. O analiză realizată de Plus Auto Marketplace, pe baza informațiilor publicate de DRPCIV, conturează o imagine detaliată a modului în care românii au ales mașinile: ce mărci au dominat, ce tipuri de autoturisme au fost preferate și cum s-au împărțit bugetele între nou și second-hand.

Clasamentul mărcilor din 2025 este condus detașat de Volkswagen, lider al pieței atât în segmentul de mașini rulate, cât și într-o parte importantă a celui de autoturisme noi. Urmează Dacia, BMW și Audi, fiecare adresând un tip diferit de cumpărător.

Dacia rămâne marca de volum, preferată pentru costuri reduse și utilizare practică, în timp ce BMW și Audi confirmă cererea constantă pentru segmentul premium rulat, în special în județele mari.

Renault, Skoda, Ford, Toyota și Opel completează topul, fiind mărci care prind bine atunci când criteriile principale sunt fiabilitatea, spațiul și costurile previzibile de exploatare. Volvo se situează imediat sub Top 10, cu volume apropiate de Opel, dar insuficiente pentru a schimba ordinea clasamentului.

Cea mai clară concluzie a anului 2025 este raportul dintre autoturismele rulate și cele noi. Din totalul înmatriculărilor, 71,47% au fost mașini second-hand, în timp ce doar 28,53% au fost autoturisme noi. Această proporție s-a menținut constant pe parcursul anului, indiferent de lună sau de sezonalitate.

Decizia de cumpărare pentru mașinile rulate a fost una orientată spre valoare: livrare imediată, acces la dotări superioare și un buget mai ușor de controlat. În cazul mașinilor noi, cumpărătorii au analizat mai atent garanția, nivelul de echipare și timpul de așteptare.

Din punct de vedere al motorizărilor, motorina a rămas opțiunea dominantă în 2025, cu aproape 48% din totalul înmatriculărilor. Benzina ocupă locul al doilea, iar hibridele au ajuns la aproape 19%, semn că au devenit o alegere normală, mai ales în orașele mari. Mașinile electrice rămân într-o zonă de nișă, cu o pondere redusă raportat la piața totală.

La nivel de modele, Volkswagen Golf este prezent masiv în toată țara, fiind lider în majoritatea județelor. Alături de acesta, Passat, Logan și Duster apar constant în topuri locale.

Există și excepții relevante, precum BMW 320D în Dolj sau Duster în București și Ilfov, care arată adaptarea alegerii la nevoile reale din fiecare zonă.

Pentru cumpărători și vânzători, aceste date oferă repere clare despre cerere, lichiditate și valoare reală în piață.