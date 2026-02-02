ZICI la Muzeul Național al Literaturii Române Iași

Muzeul Național al Literaturii Române Iași marchează Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI / World Read Aloud Day) prin două evenimente speciale, organizate miercuri, 4 februarie 2026.

La Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii are loc o întâlnire dedicată celor mici, cu lecturi și activități creative. Invitata specială Luminița Apostu Toma (inițiatoarea proiectului Lecturi mărunte) va citi împreună cu copiii două cărți îndrăgite: „Petunia” de Roger Duvoisin – povestea unei gâște care învață despre încredere în sine și adevărata învățare – și „Povestea mărului roșu” de Jan Lööf – o aventură comică și plină de peripeții pornită de la un măr roșu. După lecturi, participanții vor realiza activități educative inspirate din cărți, lucrând în grupuri. Evenimentul îi implică pe elevii din două clase pregătitoare ale Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, coordonate de prof. înv. primar Emanuela Ghercă și Dorina Marin. Evenimentul oferă particpanților ocazia de a descoperi plăcerea lecturii în grup, într-un cadru special, și de a lega prietenii noi prin joacă și povești.

La Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” (Casa cu arcade), evenimentul reunește seniori de la Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Iași. Programul include o expunere detaliată despre viața și opera mitropolitului Dosoftei, ierarh, traducător și poet, părintele literaturii românești culte, susținută de muzeograful Liviu Apetroaie. Momentul central îl va reprezenta lectura cu voce tare din „Psalmii în versuri” (1673), prima versificare completă a Psaltirii în limba română, o capodoperă care îmbină poezia cu profunzimea teologică și farmecul limbii vechi românești. Evenimentul, coordonat de Iunia-Maria Ștefan (educatoare muzeală MNLR Iași) și Alina Pricop (responsabilă activități la Căminul de Pensionari), subliniază beneficiile cititului cu voce tare pentru memorie, empatie, conexiune intergenerațională și stare de bine generală, readucând în prim-plan valori culturale.

Ziua Internațională a Cititului Împreună (#ZICI) este un eveniment global inițiat de organizația LitWorld din New York, celebrat anual în prima miercuri din februarie, care promovează bucuria lecturii cu voce tare și împărtășirea poveștilor în comunitate. Prin aceste două acțiuni complementare, una adresată copiilor, cealaltă seniorilor, Muzeul Național al Literaturii Române Iași își reafirmă rolul de punte între generații și de promotor al lecturii.

Mai multe detalii se află pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.